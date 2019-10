المفوضية تُشارك في اجتماعات المنظمة العربية

شارك وفد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، المُنعقد في تونس العاصمة اليوم الجمعة 4 أكتوبر.

و كان الوفد برئاسة رئيس مجلس المفوضية الدكتور/ عماد السائح، وبمشاركة عضو مجلس المفوضية رباب حلب، ومشاركة عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم بالخير، الذي يحملُ أيضاً صفة عضوية المكتب التنفيذي بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

كما حضر هذا الاجتماع المسئولة عن وحدة دعم المرأة بإدارة التوعية والعلاقات في المفوضية، وجاءهذا الاجتماع من أجل انتخاب المجلس التوجيهي للشبكة العربية للمرأة في الانتخابات

يُذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة، وتقلدت مناصب مهمَّة بها.

