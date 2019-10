المتوسط:

كشف موقع أفريكا انتيلجنس عن استبعاد قطر من المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا وذلك بمساعي مصرية إماراتية.

وأوضح الموقع نقلا عن مصادر، أن قرار استبعاد قطر أغضب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأمر الذي أدى إلى تشديد شروطه، وأصر على انسحاب قوات الجيش من طرابلس ورفضه للاتفاق الذي توصل إليه مع المشير حفتر في أبوظبي أواخر فبراير الماضي.

