«العليا للانتخابات» تشارك في عمومية المنظمة العربية للإدارات الانتخابية

شارك وفد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور عماد السائح، اليوم الجمعة، في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، المنعقد في تونس العاصمة.

وضم الوفد أيضا عضوي مجلس المفوضية، رباب حلب، وعبدالحكيم بالخير، إذ يحمل الأخير أيضا صفة عضوية المكتب التنفيذي بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، كما حضر الاجتماع المسؤولة عن وحدة دعم المرأة بإدارة التوعية والعلاقات في المفوضية.

جاء هذا الاجتماع من أجل انتخاب المجلس التوجيهي للشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، بينما أدار بالخير العملية الانتخابية.

يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا من الأعضاء المؤسسين للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وتقلدت مناصب مهمة بها.

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