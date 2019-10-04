إنقاذ 102 مهاجر غير قانوني على متن قارب مطاطي شمال طرابلس

بعد ورود بلاغ من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة، تمكن الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس، من العثور على قارب مطاطي على متنه 102 من المهاجرين غير القانونيين، بينهم 3 نساء وطفلة واحدة، وذلك على بعد 49 ميلا شمال شرق طرابلس.



ووفقا لمكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق، خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع “في بوك”، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة (48) السودان (18) مالي، (6) تشاد (1) جنوب أفريقيا (10) بنين (13) السنغال، (3) غينيا، (3) مصر.، حيث تم التوجه بهم إلى نقطة الخمس لحرس السواحل بالقطاع الأوسط وإنزالهم هناك، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء الخمس.

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