اخبار ليبيا الان

بلحيق: من حق عقيلة صالح تعيين السفراء وليس “السراج”

تم النشر منذُ 6 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق ، أن “الإعلان الدستورى وضع عملية مراقبة ومتابعة البعثات الدبلوماسية بما فيها تغير السفراء والدبلوماسيين فى يد رئيس الدولة، وفى تلك الحالة التى لايوجد فيها رئيس الدولة فإن الأمر مخول به مجلس النواب الليبى الذى بدوره أسند تلك المهمة إلى رئيسه المستشار عقيلة صالح”.

وأضاف بلحيق، في تصريحات صحفية له، أن ” حكومة الوفاق تخالف الإعلان الدستورى وتقوم بتغيير السفراء بل تعمل على إجبار السفارات والقنصليات الليبية فى الخارج على العمل لصالحها فقط دون النظر للمصالح الليبية الدولية ورعاية المواطنين الليبيين فى الخارج”.

وكان البرلمان قد اعترض على تعيين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج سفراء جدد في الخارج.

The post بلحيق: من حق عقيلة صالح تعيين السفراء وليس “السراج” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • البلاغ عن فنادق من فنادق الشرق حفلات قمار – نساء ورجال – وخمور ومنوعات – دون تحرك الجيش الليبي – ا الذي فقد القباءل الليبية نصف ابناءهم وثرواتهم في تمويله –
    المتهمين بحرق قاعدة برقة الجوية – يجلسون للعب القمار في السنادق …!!!! ….. ويتم إصدار تعليمات بتفجير المساجد من ذلك المكان .

    رد