المتوسط:

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق ، أن “الإعلان الدستورى وضع عملية مراقبة ومتابعة البعثات الدبلوماسية بما فيها تغير السفراء والدبلوماسيين فى يد رئيس الدولة، وفى تلك الحالة التى لايوجد فيها رئيس الدولة فإن الأمر مخول به مجلس النواب الليبى الذى بدوره أسند تلك المهمة إلى رئيسه المستشار عقيلة صالح”.

وأضاف بلحيق، في تصريحات صحفية له، أن ” حكومة الوفاق تخالف الإعلان الدستورى وتقوم بتغيير السفراء بل تعمل على إجبار السفارات والقنصليات الليبية فى الخارج على العمل لصالحها فقط دون النظر للمصالح الليبية الدولية ورعاية المواطنين الليبيين فى الخارج”.

وكان البرلمان قد اعترض على تعيين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج سفراء جدد في الخارج.

The post بلحيق: من حق عقيلة صالح تعيين السفراء وليس “السراج” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية