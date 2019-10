السعيدي: ألمانيا تريد إرضاء تركيا بعقد مؤتمر شكلي حول ليبيا

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن ” مؤتمر برلين الذي أعلنت ألمانيا عنه شبيه بما قامت به فرنسا وإيطاليا من قبل.

وأوضح السعيدي، في تصريحات صحفية له ، أن “ألمانيا فى الحقيقة تسعى إلى إرضاء تركيا بكل السبل لأن برلين تضم أكبر جالية تركية على أراضيها ومن ثم من مصلحتها أن تدعو إلى مؤتمر شكلى لحل الأزمة الليبية”.

وأكمل السعيدي، أنه “حتى الآن لم يتلقى مجلس النواب الليبى أى رسالة أو خطاب بتفاصيل هذا المؤتمر المزمع عقده نوفمبر المقبل”.

وأضاف ، أن “الأراضى الليبية حاليا اصبحت مرتعاً خصباً لجميع مخابرات دول العالم حتى المخابرات الصومالية والتشادية لها أذرع فى ليبيا وهذا ما يريده المجتمع الدولى أن تكون ليبيا محطة جميع جواسيس العالم”.

