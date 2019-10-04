الحويج يطلع الثني على نتائج زيارته الأوروربية

استمع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني من وزير الخارجية عبدالهادي الحويج إلى تقرير حول نتائج جولته الخارجية، ولقاءاته بالبرلمان الأوروبي في الأيام الماضية.

وأشار الحويج إلى مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي للوساطة وحل النزاعات ببرشلونة الأسبانية، مقدما كلمة حول تطورات الأوضاع بليبيا، إضافة إلى عملية تحرير طرابلس التي اعتبرها آخر معركة لعودة ليبيا إلى محيطها المتوسطي، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع المنظمة الأوربية لحل النزاعات على هامش الزيارة، والتقى الوزير أعضاء البرلمان الأوروبي لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري في ليبيا.

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