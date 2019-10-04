إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل طرابلس

أعلنت قوات البحرية إنقاذ 102 من المهاجرين غير القانونيين كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 49 ميلا شمال شرق طرابلس.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية إن عملية الإنقاذ جاءت بناء على بلاغ ورد من غرفة عمليات حرس السواحل بوجود نداء استغاثة من قارب مهاجرين، لتتمكن الدورية من العثور على القارب المطاطي وعلى متنه المهاجرون وبينهم ثلاث نساء، وطفلة واحدة، من جنسيات أفريقية وعربية.

وأشار بيان البحرية إلى أنه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الخمس.

وكانت منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قد أعادة 322 مهاجرا نيجيريا إلى وطنهم، وأشارت منظمة الهجرة عبر منشور على تويتر إلى أن المهاجرين تم ترحيلهم عبر مجموعتين في رحلات انطلقت من مطار مصراتة الدولي، مضيفة أن المهاجرين الذين تم ترحيلهم بينهم نساء وأطفال تقطعت بهم السبل في ليبيا بعد فشل محاولاتهم للعبور بشكل غير قانوني للبحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

يشار إلى أن منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم من الاتحاد الأوروبي تسعى لإعادة عدد كبير من المهاجرين العالقين في ليبيا إضافة لترحيل عدد منهم وإعادة توطينهم في رواندا.

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