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مشروع قادة التحول لشباب بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في مدينة بنغازي دورة إعداد القيادات الشبابية التي تأتي ضمن مشروع قادة التحول للشباب الجامعيين على المشاركة الديمقراطية الذي تنفذه المنظمة الليبية للتنمية بالشراكة مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.

وتستمر الدورة أسبوعا بمعدل 40 ساعة، حيث استهدفت عددا من طلبة الجامعات في مدينة بنغازي ضمن المشروع المعد الذي يتمحور حول إقامة عدد من البرامج التدريبية المتعلقة بتعزيز قيم الديمقراطية بين الشباب داخل المحيط الجامعي وخلق قادة حقيقيين في المجتمع ولتمكين الطلبة من تأدية وظائفهم حول تنفيذ بعض البرامج على المدى الطويل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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