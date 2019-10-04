مشروع قادة التحول لشباب بنغازي

أقيمت في مدينة بنغازي دورة إعداد القيادات الشبابية التي تأتي ضمن مشروع قادة التحول للشباب الجامعيين على المشاركة الديمقراطية الذي تنفذه المنظمة الليبية للتنمية بالشراكة مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.

وتستمر الدورة أسبوعا بمعدل 40 ساعة، حيث استهدفت عددا من طلبة الجامعات في مدينة بنغازي ضمن المشروع المعد الذي يتمحور حول إقامة عدد من البرامج التدريبية المتعلقة بتعزيز قيم الديمقراطية بين الشباب داخل المحيط الجامعي وخلق قادة حقيقيين في المجتمع ولتمكين الطلبة من تأدية وظائفهم حول تنفيذ بعض البرامج على المدى الطويل.

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