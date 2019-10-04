وزير الخارجية الإيطالي يدعو لتحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الإستقرار في ليبيا

ليبيا – دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على صعيد مواجهة قضية الهجرة الى ضرورة أن يكون هناك تحركاً دبلوماسياً كبيراً بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا.

مايو وفي مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية قصر فارنيزينا اليوم الجمعة،مع وزير العدل ألفونسو بونافيدي لإعلان المرسوم الحكومي الجديد حول إعادة المهاجرين وفقاً لما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية قال إن المرسوم عبارة عن خطوة مهمة أولى لجعل بلاده أقل بيروقراطية فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإعادة.

وأوضح وزير الخارجية أن من صلاحيات الدولة تسريع هذه الإجراءات،مشددًا على أن من المهم إيقاف عمليات إنطلاق قوارب الهجرة ،موضحاً في الوقت ذاته أن هذا يحدث من خلال التعاون وكذلك بآليات الإعادة إلى الوطن لكن من خلال عمل دبلوماسي كبير يهدف إلى استقرار ليبيا أيضًا.

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