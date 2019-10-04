فيديو | البشتي : أبناء البكوش حاولا نزع سلاح إبني وسيارته عندما كان عائداً من الجبهة

ليبيا – أعلن القيادي الإسلامي البارز في مدينة الزاوية عبدالرزاق البشتي تسليم نجله ” عاصم ” إلى مديرية أمن الزاوية بعد قتله شاباً يدعى رشيد البكوش في منطقة السراج غربي طرابلس بطريقة بشعة أثارت سخطاً واسع .

وقال البشتي في مداخلة عبر قناة فبراير المملوكة لعبدالحكيم بلحاج : ” عندما وصلني ابني أخبرته مباشرة أنني سأسلمه لأقرب جهاز أمني وأنا مع حكم القانون والشرع ولو كان على نفسي ” .

ولكن ورغم حديثه عن القصاص ، عاد البشتي الأب وتحدث عن أن إبنه لم يكن يتعمد إرتكاب القتل العمد ( مايعني شرعاً وجود مخرج له من العقاب أو لعقوبة مخففة ) منتقداً ما أسماه تسرع داخلية الوفاق في إصدار بيان عن الجريمة والتغاضي عن جرائم أخرى .

وأضاف : ” ابني عصام يتبع لقوات الوفاق التي تدافع عن طرابلس وحدثت المشكلة عندما كان عائداً من وردية ( توكة ) عندما تشاجرالاخوين ( البكوش) وسقط من بينهم قتيل يدعى رشيد .

وعن سبب هذه المشاجرة ، قال البشتي بأنها بدأت عندما ضايق نجله الضحية وشقيقه بالسيارة فتطور الأمر لشجار ومن ثم محاولة ابناء البكوش اخذ سلاحه وسيارته وإمساكهم بالكلاشن كوف الخاص به ، في إشارة منه إلى أن نجله كان يدافع عن نفسه .

يشار إلى أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا كان قد ندد بالحادثة مطالباً المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة ما أسماها ” العصابات الاجرامية ” الخارجية عن القانون التي تُقلق أمن المواطن قبل أن يعلن بوقت متأخر من مساء الجمعة تسلم مديرية جنزور للجاني من الزاوية .

المرصد – متابعات

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