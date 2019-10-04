اخبار ليبيا الان

داخلية الوفاق: المتهم في جريمة قتل “رشيد البكوش” تم تسليمه لأمن جنزور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن المتهم في جريمة قتل المواطن “رشيد صالح البكوش” وإصابة شقيقه “موسى”، قد تم تسليمه إلى مديرية أمن الزاوية، ومن ثم سيتم تسليمه لمديرية أمن جنزور، لاتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت الوزارة في وقت سابق، يوم أمس عبر بيان لها، أنها ستتعامل بكامل الحزم والجدية، مع الخارجين عن القانون المسببين في إقلاق حياة المواطن والنيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها.

وأثارت حادثة مقتل المواطن “موسى البكوش” وإصابة شقيقه، الغضب وطالب نشطاء حقوقيين بالقصاص على من ارتكب جريمة القتل، الموثقة بالفيديو، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك