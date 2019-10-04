داخلية الوفاق: المتهم في جريمة قتل “رشيد البكوش” تم تسليمه لأمن جنزور

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن المتهم في جريمة قتل المواطن “رشيد صالح البكوش” وإصابة شقيقه “موسى”، قد تم تسليمه إلى مديرية أمن الزاوية، ومن ثم سيتم تسليمه لمديرية أمن جنزور، لاتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت الوزارة في وقت سابق، يوم أمس عبر بيان لها، أنها ستتعامل بكامل الحزم والجدية، مع الخارجين عن القانون المسببين في إقلاق حياة المواطن والنيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها.

وأثارت حادثة مقتل المواطن “موسى البكوش” وإصابة شقيقه، الغضب وطالب نشطاء حقوقيين بالقصاص على من ارتكب جريمة القتل، الموثقة بالفيديو، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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