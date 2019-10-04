«داخلية الوفاق» تؤكد تسليم قاتل رشيد البكوش لمديرية أمن الزاوية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أن المتهم بقتل الشاب رشيد البكوش جرى تسليمه «من قبل والده لمديرية أمن الزاوية ومن ثم جرى تسليمه لمديرية أمن جنزور».

وقالت الوزارة في بيان ليل الجمعة إن «المتهم في جريمة القتل سلم من قبل والده لمديرية أمن الزاوية ومن ثم تم تسليمه لمديرية أمن جنزور من حيث الاختصاص المكاني، لاتخاذ الإجراءات القانونية».

وكان أحد أفراد العائلة في وقت سابق أكد لـ«بوابة الوسط»، إن «والد المشتبه به (ع.ب) من مدينة الزاوية، سلم ابنه إلى مسؤولي الأمن بالمنطقة، حتى تأخذ العدالة مجراها، ويلقى القاتل جزاءه، إذا أثبتت التحقيقات ذلك» وفق ما نقل عن الأب.

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