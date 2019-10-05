صحة الوفاق: الإسعاف الطائر نفّذ 144 رحلة جوية نقل عبرها 490 حالة طارئة

أعلنت رئيس قسم الإعلام في وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وداد بن نيزان، أن جهاز الإسعاف الطائر، نفّذ منذ مطلع شهر إبريل الماضي، 144 رحلة جوية، نقل عبرها 490 حالة طارئة، 410 جريح و80 مريض.

وأوضحت بن نيران، عبر حسابها على تويتر، أن الإسعاف الطائر نقل إلى روما 192 جريح و54 مريض، وإلى تونس 188 جريح و20 مريض، وإلى تركيا 30 جريحا و5 مرضى.

وأضافت رئيس قسم الإعلام في وزارة الصحة، أن الإسعاف الطائر نقل حالة مرضية من العاصمة الأردنية عمّان، إلى طرابلس.

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