مصادر صحفية: أردوغان طلب من السراج بضرورة إعطاء صلاح بادي دورا بارزا في معسكر الوفاق

كشفت مصادر صحفية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، طلب منه بإعطاء المعاقب دوليا صلاح بادي، دورا بارزا في معسكر الوفاق، وأن السراج لم يبدي أي اعتراض على طلب أردوغان.

وأوضحت المصادر، أن طلب الرئيس التركي، يأتي لتقوية الجناح الإسلامي داخل معسكر الوفاق، وأن إعطاء دور لبادي المحسوب على التيار الإسلامي، سيعزز من سلطة قادة المجموعات المسلحة في طرابلس.

وذكر لواء الصمود، في وقت سابق ليلة أمس، أن صلاح بادي، سيشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، يوم غد الأحد القادم، وسيتم تكليفه بشكل رسميّ.

وأكدت أطراف مُقرّبة من المطلوب دوليًا والمعاقب من قِبل مجلس الأمن الدولي، صلاح بادي، أن تكليفه رئيسًا للاستخبارات العسكرية، سيتم رسميًا.

وبعد يوم على إعلام لواء الصمود، بتكليف صلاح بادي، لم تكشف حكومة الوفاق، أو رئيسها فائز السراج، إن كانت قد تعمل على تكليف بادي بإدارة أحد الأجهزة الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية