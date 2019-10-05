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مصادر صحفية: أردوغان طلب من السراج بضرورة إعطاء صلاح بادي دورا بارزا في معسكر الوفاق

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر صحفية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، طلب منه بإعطاء المعاقب دوليا صلاح بادي، دورا بارزا في معسكر الوفاق، وأن السراج لم يبدي أي اعتراض على طلب أردوغان.

وأوضحت المصادر، أن طلب الرئيس التركي، يأتي لتقوية الجناح الإسلامي داخل معسكر الوفاق، وأن إعطاء دور لبادي المحسوب على التيار الإسلامي، سيعزز من سلطة قادة المجموعات المسلحة في طرابلس.

وذكر لواء الصمود، في وقت سابق ليلة أمس، أن صلاح بادي، سيشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، يوم غد الأحد القادم، وسيتم تكليفه بشكل رسميّ.

وأكدت أطراف مُقرّبة من المطلوب دوليًا والمعاقب من قِبل مجلس الأمن الدولي، صلاح بادي، أن تكليفه رئيسًا للاستخبارات العسكرية، سيتم رسميًا.

وبعد يوم على إعلام لواء الصمود، بتكليف صلاح بادي، لم تكشف حكومة الوفاق، أو رئيسها فائز السراج، إن كانت قد تعمل على تكليف بادي بإدارة أحد الأجهزة الأمنية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • افكار الاسطى اردوغان كلها جنان جعلت الخوان فى كل مكان فى خبر كان ورغم ان الكل يعرف انه كذاب وان تركيا دولة علمانية الدعارة مصدر مهم للدخل القومى فيها حيث تدر اربعة مليارات دولارات سنويا وان اردوغان عدو الاسلام فقال عنه رئيس حزب السعادة الاسلامى انه عميل صهيونى ونرى عمليا كيف يعتقل اردوغان اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن وهم من وصل على اكتافهم للسلطة ثم باعهم عندما انتقدوا فساده هو واسرته القذرة واروغان عميل صهيونى يسعى لتدمير الجيش الليبى وخلق الفوضى خدمة لقطرائيل وكيلة اسرائيل

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  • السراج يحفر قبره بيده فهو فى النهاية على يد المليشيات مهما فعل فهو فى نظرهم كافر يتحالفون معه لان الضرورات تبيح المحظورات ووقت الجد سيذبحون وهم يكبروا لقد قطعنا رأس الكافر الغبى

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