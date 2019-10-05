صحيفة: اجتماع “سري” إيطالي-ليبي شارك فيه “مهرب بشر”

وحسب تقرير الصحيفة، لسان حال مجلس الأساقفة الإيطاليين، فإن “المفاوضات السرية” جرت في 11 أيار/مايو في مركز (كارا دي مينيو) في كاتنايا، الذي أغلقته السلطات الإيطالية مؤخراً، بمشاركة رجال استخبارات إيطاليين وممثل عن حكومة الوفاق، فضلاً عن ميلاد “الذي ظل مستمعاً دون التفوه بكلمة واحدة، مع إشارات، بين حين وآخر، إلى ممثل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها، للتدخل”.

كما أفاد تقرير (أفينيري) بوجود “مندوبين من شمال إفريقيا من بعض الوكالات الإنسانية الدولية” في الاجتماع “ربما لم يكونوا على علم بأنهم يجلسون بجانب أمير حرب مدمن على انتهاكات حقوق الإنسان”، ولكن ليس الإيطاليين حيث “يبدو من المستحيل عدم معرفتهم مع من يتحدثون”، حسب الصحيفة.

المصدر: آكي