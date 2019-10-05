تونس وبريطانيا تدعمان الوقف العاجل لإطلاق النار في ليبيا

شددت كل من بريطانيا وتونس على دعمهما للوقف العاجل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية في ليبيا، بقيادة البعثة الأممية كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار.

وأشار كلا البلدين ضمن بيان مشترك صدر في ختام المنتدى الثنائي التونسي البريطاني، إلى التهديد الخطير المستمر الذي تشكله الجماعات الإرهابية، بما في ذلك “داعش”، للمملكة المتحدة وتونس.

بحسب البيان، اتفق البلدان على توسيع نطاق التعاون الأمني خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتعميق هذا التعاون على المستوى الثنائي.

وتضمن البيان الختامي اتفاقيات تجارية بالإضافة إلى إنشاء مجموعة عمل متعددة القطاعات للتجارة والاستثمار، فضلاً عن التحضير لإطلاق مشروع تموله المملكة المتحدة لتطوير البورصة التونسية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة، بدءاً بنشر مستشارين جدد للتنمية بالمملكة المتحدة في تونس قبل نهاية هذا العام.

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