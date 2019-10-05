والد المتهم بقتل البكوش يسلم نجله للأجهزة الأمنية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تسليم المتهم في جريمة قتل المواطن رشيد صالح البكوش وإصابة شقيقه موسي لمديرية أمن جنزور من حيث الاختصاص المكاني، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن والد المتهم هو من قام بتسليمه، مضيفة أن الجريمة وقعت بجزيرة المشتل بمنطقة السراج.

يشار إلى أن مسلحين قاموا بقتل شاب أمام المارة في طرابلس وقال والد المتهم في تصريحات تلفزيونية إن نجله كان عائدا من جبهات القتال، عندما قام بمضايقة الأخوين البكوش بسيارته، فاندلعت مشاجرة بينهم، تطورت إلى مواجهة بالسلاح، سقط على إثرها رشيد قتيلاً.

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