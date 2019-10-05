اخبار ليبيا الان

الإسعاف الطائر ينقل قرابة 500 حالة طارئة للعلاج بالخارج

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن جهاز الإسعاف الطائر نفذ منذ مطلع إبريل الماضي 144 رحلة جوية نقل عبرها 490 حالة طارئة .

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عن مساعد مدير العمليات بالجهاز الكابتن أشرف أحمد أن الجهاز نفذ رحلات جوية إلى روما وتونس وتركيا وعمان لنقل 410 جرحى و 80 مريضًا من بينهم أطفال.

وبيّن أحمد أن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها إلى روما منذ بداية إبريل بلغ 246 حالة من بينهم 192 جريحًا و 54 مريضًا، في حين أقلّت طائرة الإسعاف الطائر 208 حالة طارئة إلى تونس منهم 188 جريحًا و 20 مريضًا أما الحالات التي نقلت إلى تركيا فقد بلغ عددها 35 حالة طارئة من بينهم 30 جريحًا و 5 مرضى كما نقلت طائرة الإسعاف حالة مرضية من العاصمة الأردنية عمان إلى طرابلس في شهر يوليو الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك