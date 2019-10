في تونس.. مفوضية الانتخابات تشارك في اجتماع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية

المتوسط:

شارك وفد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، في تونس العاصمة.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”، أن الوفد المشارك كان برئاسة رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، ومشاركة أعضاء مجلس المفوضية، رباب حلب، وعبدالحكيم بالخير، الذي يحملُ أيضاً صفة عضوية المكتب التنفيذي بالمنظمة العربية للإدارات.

وجاء الاجتماع المنعقد في تونس، لأجل انتخاب المجلس التوجيهي للشبكة العربية للمرأة في الانتخابات.

