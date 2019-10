انتشار دوريات أمنية بمنطقتي السراج وغوط الشعال

المتوسط:

قامت دوريات فرع تاجوراء بالإنتشار داخل منطقة السراج بالكامل وغوط الشغال جزيرة قرجي والإشارة الضوئية طريق التلاجات و منطقة إتي طريق المشتل حيت تم تفعيل البوابات الأمنية المتحركة والثابتة وتفتيش المركبات الألية (السيارات) والتأكد من هوية مالكي السيارات وضبط المطلوبين للعدالة وإحالتهم لجهات الإختصاص.

وتتمركز دوريات الفرع في الطرق من أجل المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والأمن والإستقرار ومساعدة الإخوة المواطنين في حدود مايسمح به القانون بهذه المناطق ،لحفظ الأمن والتصدي لأي خرق أمني قد يحدث ومواجهته بكل حزم دون التهاون في أداء الواجب الوطني.

وينوه رئيس الفرع على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنحارب الجريمة والمجرمين وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا.

