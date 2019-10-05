سلامة والجهيناوي يبحثان الأوضاع في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لبحث الأوضاع في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في تونس بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وأكد الجهيناوي، على الدور الرئيسي لدول الجوار الليبي، في الإسهام الفاعل في كل المبادرات الرامية إلى مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والعودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات، حتى يتفرغ الليبيون إلى جهود التنمية وبناء مؤسساتهم الدستورية.

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