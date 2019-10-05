“يوم القراءة”.. مبادرة تثقيفية تنطلق قريباً في بني وليد

تعكف مجموعة من المثقفين والأكاديميين والأدباء في مدينة بني وليد على تنظيم مبادرة للتشجيع على القراءة، تحت عنوان “يوم القراءة”.

وتقوم المبادرة على تحديد يوم مُعيّن يلتقي فيه القراء داخل إحدى مدارس المدينة بحضور الطلبة الراغبين بالمشاركة وأولياء أمورهم مصحوبين ببعض الكتب أو الروايات أو القصص الهادفة، وحُدِّد أول أيام المبادرة الخميس المُقبل الذي يوافق 10 أكتوبر.

وبعد اكتمال قائمة الحضور، يقوم المشاركون باختيار كتاب بإجماع الغالبية ليكون محوراً للنقاش، بعد تقديم ملخص وافٍ حوله وقراءته من قبل المشاركين.

ولاقت المبادرة بعد ساعات من إطلاقها ترحيباً كبيراً بين الطلبة وأولياء أمورهم، فضلاً عن الأدباء والمهتمين بالقراءة، كمحطة تثقيفية تجمع شرائح مختلفة من المدينة، لتحفيزهم على المطالعة ونشر ثقافة القراءة بينهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية