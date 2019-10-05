دور تونس والبعثة الأممية محور نقاشات الجهيناوي وسلامة حول ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، عن لقاء جمع الوزير، خميس الجهيناوي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في قصر قرطاج أمس، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود تقريب وجهات النظر، واستئناف العملية السياسية بين الليبيين.

وقالت الخارجية التونسية، إن الجهيناوي جدد دعم تونس لجهود المبعوث الأممي، مذكرا بموقفها الداعي إلى التوافق ووقف الاقتتال، والتمسك بالحل السياسي للأزمة في ليبيا.

كما أطلع الجهيناوي المبعوث الأممي على نتائج لقائه بسفراء البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مؤكدا أن تونس شددت خلال اللقاء على أهمية عودة الحوار الليبي-الليبي، ودعوتها لوقف التدخلات الخارجية، ورفض أي حل عسكري للأزمة.

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