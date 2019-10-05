وزارة العمل بحكومة الوفاق توقع مذكرة تفاهم مع النيجر للاستفادة من العمال المهاجرين

طرابلس-العنوان

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الجمعة، أن ممثلين عن وزارة العمل بحكومة الوفاق وجمهورية النيجر وقعا مذكرة تفاهم في تونس وذلك للاستفادة من العمال المهاجرين، معتبرة أن هذه العملية خطوة أولى لإدارة قضية الهجرة.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، إن المنظمة الدولية للهجرة جمعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، 14 شريكا دوليا وإقليميا من أجل دفع التعاون الدولي في مجال هجرة العمال.

وأضافت البعثة الأوروبية أنه قد توصل الممثلون عن وزارة العمل وجمهورية النيجر إلى إمضاء مذكرة تفاهم بخصوص آليات تمكن من الاستفادة من هذه الهجرة بالنسبة إلى بلدان المنشأ والمهاجرين أنفسهم.

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أنه في ليبيا حاليا، يوجد أكثر من 650 ألف مهاجر منهم 70% من العمال، معتبرة أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين ليبيا والنيجر بالخصوص هي الخطوة الأولى من أجل وضع اتفاقيات ثنائية من أجل تسهيل إجراءات إدارة الهجرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية