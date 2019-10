استئناف العملية السياسية في ليبيا على طاولة الجهيناوي وسلامة

المتوسط:

بحث وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة؛ آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وأشاد سلامة، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية التونسية، بالجهود التي تبذلها تونس من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وحثهم على اعتماد الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي للأزمة .

من جهته، جدد الجهيناوي، دعم تونس جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، الهادفة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية

