بالصور: انتشار دوريات الدعم المركزي في طرابلس

انتشرت دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، داخل العاصمة طرابلس، ليل الجمعة-السبت، في إطار جهود وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمن والاستقرار، والتصدي لأي خرق أمني، ومحاربة الجريمة بجميع أنواعها.

اقرأ أيضا: دوريات أمنية مكثفة في بلديتي تاجوراء والقربولي

وقامت الدوريات بتفعيل عمل البوابات الأمنية المتحركة والثابتة، وتفتيش المركبات الآلية، والتأكد من هوية مالكيها، وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، نشر عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا