المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن جهاز الإسعاف الطائر نفذ منذ مطلع إبريل الماضي 144 رحلة جوية نقل عبرها 490 حالة طارئة .

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عن مساعد مدير العمليات بالجهاز الكابتن أشرف أحمد أن الجهاز نفذ رحلات جوية إلى روما وتونس وتركيا وعمان لنقل 410 جرحى و 80 مريضًا من بينهم أطفال.

وأوضح أحمد أن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها إلى روما منذ بداية إبريل بلغ 246 حالة من بينهم 192 جريحًا و 54 مريضًا، في حين أقلّت طائرة الإسعاف الطائر 208 حالة طارئة إلى تونس منهم 188 جريحًا و 20 مريضًا أما الحالات التي نقلت إلى تركيا فقد بلغ عددها 35 حالة طارئة من بينهم 30 جريحًا و 5 مرضى كما نقلت طائرة الإسعاف حالة مرضية من العاصمة الأردنية عمان إلى طرابلس في شهر يوليو الماضي.

The post الإسعاف الطائر: نقل 490 حالة طوارئ للعلاج appeared first on صحيفة المتوسط.

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