أعلنت وزارة الحكم المحلي الشروع في معالجة مشكلة تكدس القمامة في شوارع العاصمة طرابلس بتعاون البلديات والوزارة والحكومة ومكاتب شركة خدمات طرابلس.

وتعاني شوارع العاصمة طرابلس من تكدس النفايات بشكل كبير وكان نائب رئيس لجنة الطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي عثمان عبد الجليل قال إن اجتماع مجلس الوزراء ركز على مشكلة القمام الأمور تفاقمت وأصبح الوضع غير صحي وغير مقبول بأي شكل، موضحا أن المشكلة تكمن في المكبات المرحلية الموجودة في بعض المناطق خاصة وأن المكب النهائي الذي كان في سيدي السايح يقع في منطقة الاشتباكات والمكبات المرحلية امتلأت موضحا أنه يجب فتح المكب المرحلي الموجود بالقرب من المكبات الممتلئة حتى يتم نقل القمامة مرحليا لهذه المكبات والتصرف بها للمكب النهائي.

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