المتوسط:

كشفت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق استهداف سلاح الجو التابع للجيش لمطار مصراتة الدولي قبل قليل.

وقال ايجاز عن بركان الغضب أن القصف تسبب في إصابة احد موظفي الطيران بالمطار حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اضافة إلى أضرار ببعض مرافق المطار.

The post سلاح الجو يشن غارة على مطار مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية