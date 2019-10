الجيش يدين حادثة قتل رشيد البكوش

المتوسط:

أدان الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش ، العقيد فرج العوامي، الجمعة، عملية قتل الشاب رشيد البكوش على يد مسلحين وسط العاصمة طرابلس.

وأشار البيان الصادر عن العوامي إلى الجرائم التي ترتكبها الميليشيات في طرابلس بالقول: “هذه هي الدولة المدنية التي يريدنا تنظيم (الإخوان) الإرهابي وواجهته حكومة الصخيرات، أن نعيشها.”

وأضاف “دولة بلا جيش يؤمّن عمل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الأمنية حيث تصبح الميليشيات بكل أنواعها حاكما مطلقا بلا حسيب ولا رقيب ترتكب من الجرائم ما تشاء ساعة تشاء وهي تدرك أن أعضاءها فوق القانون فهم القانون وهم الحاكم والجلاّد، وهم الذين لا يمكن حتى مجرد لومهم”.

وجاء في بيان غرفة عمليات الكرامة “فكم من شاب نظر لأحد مجرمي الميليشيات نظرة استغراب على تصرف خاطئ فكان جزاءه القتل، ولم توثق العدسات والأجهزة هذا الحدث الذي يتكرر كل يوم ولم يكن لأهله سوى ذرف الدموع”.

واختتم البيان: “نتحدى حكومة الصخيرات وداخليتها وما يدعونه من أجهزة أمنية أن توقف هذه الممارسات أو أن تقبض على مرتكبيها أو حتى تفكر في معاقبتهم، ولكن جيشكم لن يترككم وستقوم دولة القانون والمؤسسات وتتحقق السيادة”.

وكان مقطع فيديو قد أظهر مسلحين يترجلون من سيارة في شارع مزدحم بالمارة والسيارات، قبل أن يقوم أحدهم برفع سلاحه ويبدأ في إطلاق الرصاص على رأس الضحية، الذي كان يجري للحاق بهم، ليسقط في نفس المكان غارقا في دمائه، ثم واصل المسلحون الانطلاق بمركبتهم أمام مرأى الجميع.

