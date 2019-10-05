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دوريات أمنية على مدار الساعة في الزاوية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت دوريـات فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي الزاوية ومكتب البوابات والدوريات المركزية بالزاوية بـتكثيف عـمل الـدوريات الـثابتة والـمتحركة فـي مـداخل ومـخارج الـحـدود الإداريـة فـي مدينة الزاوية وضواحيها مـن منطقة ابوعيسي إلـى الحدود الادارية سهل الجفارة.

وبين مكتب البوابات والدوريات المركزية بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع الزاوية أن الـدوريات تـعمل على مدار الساعة بـناءً عـلى الـخطة الأمـنية الـموضوعة بالتعاون مع مديرية أمن الزاوية لـتأمين الـمواطنين والـممتلكات الـعامة والـخاصة مـن الـمجرمين والـخارجين عـن الـقانون والـتصدي لأي خـروقات أمـنية وفـرض الـسيطرة الأمـنية وحـفظ الأمـن والاستقرار داخـل بـلـدية الزاوية .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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