سلامة والجهيناوي يبحثان استئناف العملية السياسية في ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر بين الليبيين واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدد الجهيناوي دعم تونس لجهود المبعوث الأممي الهادفة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية من ناحية التداعيات المباشرة لتطورات الأوضاع على الأمن والاستقرار في تونس وفي المنطقة.

من جهته ثمن غسان سلامة الجهود التي تبذلها تونس من أجل تقريب وجهات النظر بين الليبيين وحثهم على اعتماد الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

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