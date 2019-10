لجنة السياسات المالية ببنغازي تواصل عقد اجتماعاتها مع قطاعات الدولة

المتوسط:

بحثت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والإستثمار ببلدية بنغازي خلال اجتماعها الدوري الرابع برئاسة عضو المجلس التسييري للبلدية إدريس غيث مع مراقب إقتصاد بنغازي جمعة الرقاص و مدير مكتب السياحة أشرف غرور ، آلية تعزيز سُبل التعاون بين البلدية وقطاعي الإقتصاد والسياحة لما فيه صالح المدينة بحضور أعضاء المجلس التسييري وأعضاء اللجنة : المهندس أحمد الطيرة عبدالباسط الجازوي / المستشارة راضية المذبل .

يعد الاجتماع ضمن سلسة من الإجتماعات التي تجريها اللجنة بشأن متابعة جميع الموارد المالية للبلدية والإشراف عليها بما في ذلك مناقشة جباية الإيرادات والرسوم المحلية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة للإدارة المحلية .

