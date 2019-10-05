السعيدي: السراج يُحاول الزج بتركيا وقطر في فوضى ليبيا

طالب عضو مجلس النواب علي السعيدي بإقصاء تركيا وقطر عن المشهد الليبي لدورهما الواضح في الفوضى التي تعيشها البلاد.

وأكد السعيدي في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يحاول الزج بتركيا وقطر في أزمة ليبيا، مؤكدا رفضهم حضور أي ممثل للبلدين في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المقبل.

وقال عضو مجلس النواب أن السراج يحصل على تمويل قطري ضخم تتولى تركيا تمريره لأنصاره وللميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تحارب الجيش الوطني لذا فهو يسعى لوجود أنقرة والدوحة على طاولة مؤتمر برلين القادم الذي يشارك فيه ممثلون لكافة الدول المعنية بالأزمة الليبية.

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