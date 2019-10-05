اخبار ليبيا الان

السعيدي: السراج يُحاول الزج بتركيا وقطر في فوضى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب عضو مجلس النواب علي السعيدي بإقصاء تركيا وقطر عن المشهد الليبي لدورهما الواضح في الفوضى التي تعيشها البلاد.

وأكد السعيدي في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يحاول الزج بتركيا وقطر في أزمة ليبيا، مؤكدا رفضهم حضور أي ممثل للبلدين في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المقبل.

وقال عضو مجلس النواب أن السراج يحصل على تمويل قطري ضخم تتولى تركيا تمريره لأنصاره وللميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تحارب الجيش الوطني لذا فهو يسعى لوجود أنقرة والدوحة على طاولة مؤتمر برلين القادم الذي يشارك فيه ممثلون لكافة الدول المعنية بالأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك