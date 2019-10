تونس وبريطانيا تجددان المطالبة بوقف إطلاق النار في ليبيا

المتوسط:

جددت بريطانيا وتونس على تأكيد دعمهما للوقف العاجل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية في ليبيا، بقيادة البعثة الأممية كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار.

ولفتت البلدين ضمن بيان مشترك صدر في ختام المنتدى الثنائي التونسي البريطاني، إلى التهديد الخطير المستمر الذي تشكله الجماعات الإرهابية، بما في ذلك “داعش” الإرهابي للمملكة المتحدة وتونس.

وبحسب البيان، اتفق البلدان على توسيع نطاق التعاون الأمني خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتعميق هذا التعاون على المستوى الثنائي.

