صحيفة ايطالية : إمبراطور تهريب البشر في ليبيا يشارك في اجتماع دولي للهجرة

نشرت صحيفة ايطالية أمس الجمعة صورا لمهرب البشر المدرج على قائمة عقوبات مجلس الامن الدولي عبد الرحمان ميلاد ضمن وفد رسمي ليبي زار ايطاليا سنة 2017 للحديث عن ملف الهجرة السرية.

وميلاد مهرب بشر سيئ السمعة يترأس جهاز خفر السواحل الليبية التابع لحكومة الوفاق الوطني.

وافادت صحيفة “افينير” الايطالية ان عبد الرحمان ميلاد المعروف باسم “بيدجا” توسط اجتماعا نظمته السلطات الإيطالية بمركز لاستقبال المهاجرين في مينيو بجزيرة صقلية قبل عامين.

وكان وزير الداخلية الايطالي السابق ماركو مينيتي سعى لتقليل عدد المهاجرين بشكل حاد من خلال اتفاقات تعاون مع ليبيا، بموجب شروط لم تتحقق بشكل كامل.

وفي أيلول/سبتمبر 2017 ، قالت ايما بونينو، الوزيرة الإيطالية السابقة والمفوضة الأوروبية، أن إيطاليا اتفقت” بشكل مباشر أو غير مباشر” على مكافأة” الأشخاص الذين كانوا مهربين للبشر حتى اليوم السابق للاتفاق.

ويطرح تعامل السلطات الايطالية مع شخص مدان دوليا بجرائم ضد المهاجرين تساؤلات حول مدى قبول روما التعامل مع أشخاص متورطين في انتهاكات ضد حقوق الانسان من اجل مصالحها وفي مقدمتها مواجهة قضية الهجرة السرية.

ويرى مراقبون ان تقرير صحيفة أفينيري “تأكيد إضافي على أنه، من أجل تحقيق مكاسب على المدى القصير بتخفيض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أيطاليا، وافقت إيطاليا على التعاون مع الجهات الفاعلة الأكثر وحشية”.

وبثت شبكة “فايس نيوز” الكندية تقريرا عن عبد الرحمان ميلاد حيث اجرت مقابلة معه في اطار تحقيق حول الهجرة السرية في ليبيا.

ورغم نفي ميلاد اية علاقة له بتهريب البشر لكن مهاجرين تحدثوا عن تورطه ومعاملته السيئة للمهاجرين قبل ترحيلهم.

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