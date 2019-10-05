مدير «مصراتة الدولي» لـ«الوسط»: فتح المطار بعد تعرضه لقصف جوي

أعلن مدير مطار مصراتة الدولي عادل اقزيط، فتح المطار أمام حركة الطيران، بعد إغلاقه بسبب القصف الجوي الذي تعرض له في الثامنة من صباح اليوم السبت.

وأوضح اقزيط، في اتصال خاص لـ«بوابة الوسط»، أنه تم استهداف المطار صباح اليوم، ما أدى إلى إصابة طائرتين إحداهما لطيران الأجنحة والأخرى للخطوط الجوية الليبية، مشيرا إلى أن أحد عمال شركة المناولة أصيب في أثناء تأدية عمله.

ولفت اقزيط، إلى أنه قرر تعليق العمل في المطار، في وقت سابق اليوم، بسبب القصف الجوي من قبل طيران مسير تابع لقوات القيادة العامة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا