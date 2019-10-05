لتحسين أوضاعهم والاستفادة من خبراتهم.. “بوشناف” يُنْشِئ مكتبا لشؤون المتقاعدين

بنغازي-العنوان

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم السبت، قرارا بإنشاء “مكتب شؤون المتقاعدين”، وذلك لضمان تواصل المتقاعدين الدائم مع الوزارة والاستفادة من خبراتهم وتحسين أوضاعهم المعنوية والاجتماعية والسعي لتوفير الرعاية الصحية لهم.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة المتواصل بمختلف أعضاء هيأة الشرطة وموظفي وزارة الداخلية.

وأشار القرار الذي تحصلت العنوان على نسخة منه، على أن ينشأ مكتب بالهيكل التنظيمي لإدارة العلاقات والتعاون الدولي يسمى “مكتب شؤون المتقاعدين” وتكون تبعيته لمدير الإدارة مباشرة.

ويختص المكتب بإنهاء إجراءات أعضاء هيأة الشرطة والموظفين المحالين على التقاعد ومتابعتها والتواصل الدائم مع متقاعدي الوزارة.

كما يختص المكتب وفاقا للقرار بعقد البرامج العلمية المختلفة التي تتيح للمتقاعدين تقديم خبراتهم لصالح الوازرة، وتخصيص وسيلة تواصل مع المتقاعدين للإجابة على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم التي تخدم مصلحة العمل بالوازرة.

كما يعنى المكتب برعاية مصالح المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعنوية والاجتماعية واستثمار قدراتهم والسعي لتوفير الرعاية الصحية لهم، وإقامة لقاء سنوي للمتقاعدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية