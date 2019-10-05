ممرضات “سوكنة القروي” يطالبن بحق العمل

شهد مستشفى سوكنة القروي قيام عدد من الممرضات العاملات به بوقفة احتجاجية نظرا لاستبعادهن من مزاولة عملهن بالأطقم الطبية المساعدة، ممرضات وفنيات في مختلف العيادات والأقسام بالمستشفى.

وأوضحت الممرضات في بيان لهن أن عملية إبعادهن وإقصائهن جاءت بطريقة غير مدروسة وعلى حساب ممرضات أخريات هن أقل خبرة وكفاءة وأنهن كن طوال فترة عملهن في المستشفى على قدر كبير من المهنية والمسؤولية والالتزام، ووصلت مدة عمل بعضهن إلى أكثر من 26 عاما.

وأكدت الممرضات حرصهن التام على الحضور وأداء عملهن بكل تفانٍ وإخلاص، ومع ذلك جاء قرار استبعادهن من مدير المستشفى الذي استند كما ذكرن إلى أسس غير صحيحة في إبعادهن، وصلت لدرجة المحاباة والمجاملة لعدد من الممرضات على حسابهن، مطالبات وزارة الصحة بالتدخل وإرجاعهن لمزاولة عملهن وإجراء التحقيقات اللازمة في هذا الأمر.

بينما ذكر مدير المستشفى “طارق الرمرام” أن الاستبعاد بناء على قرار صادر من وزارة الصحة باتباع العدد المسموح به سواء من ممرضات أو فنيات وأرجع ذلك إلى الطاقة الاستيعابية القصوى لعيادات وأقسام المستشفى، مشيرا إلى أن جميع الممرضات اللاتي تم إيقاف مزاولتهن للعمل في المستشفى هن موظفات تابعات لقطاع الصحة وأن مرتباتهن تسير وفق المعمول به ولم يتم إبعادهن أو إقصائهن أو حتى إنهاء عملهن في قطاع الصحة بشكل نهائي .

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