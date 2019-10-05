“مواصلات الوفاق” تبحث صيانة مشاريع في نالوت

بحث وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق إمكانية صيانة الطريق البرية الرابطة بين مدينة نالوت ومعبر ذهيبة جاء هذا خلال اجتماع مطول جمع معتوق مع عميد بلدية نالوت سالم الحجام.

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس إلى أهمية تطوير المنفذ البري بالإضافة إلى مهبط الطيران في المدينة.

واستعرض وزير المواصلات مهام مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية الذي تم تأسيسه مؤخرا واصفا إياه بالخطوة الإيجابية في إطار تخفيف عبء السفر عن المواطنين مشددا على دوره التنظيمي.

واتفق الحجام ومعتوق في ختام الاجتماع على تشكيل فريق من المهندسين والمختصين يزور نالوت لدراسة المشاريع فيها وشدد الحجام على ضرورة إدراج مصروفات خطط تطوير مرافق المواصلات في نالوت ضمن ميزانية عام ألفين وعشرين.

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