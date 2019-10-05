اخبار ليبيا الان

بريطانيا تُدين تشتيت عمل “الوطنية للنفط”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت السفارة البريطانية في ليبيا تأييدها قرارَ البعثة الأممية في ليبيا بإدانة محاولات تشتيت عمل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت السفارة البريطانية أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية والمستقلة والوطنية، وهي المسؤولة عن إدارة موارد ليبيا النفطية.

وشددت السفارة في بيان لها، على ضرورة احترام سيادة المؤسسة الوطنية للنفط وتوظيف موارد ليبيا النفطية لصالح كافة المواطنين.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بمساعٍ لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية، وشركة البريقة التابعة لها.

وأشارت البعثة إلى أن هذه الخطوة تهدد عائدات البلاد النفطية، ومصالح جميع الليبيين، ويمكن أن تشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك