بريطانيا تُدين تشتيت عمل “الوطنية للنفط”

أعربت السفارة البريطانية في ليبيا تأييدها قرارَ البعثة الأممية في ليبيا بإدانة محاولات تشتيت عمل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت السفارة البريطانية أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية والمستقلة والوطنية، وهي المسؤولة عن إدارة موارد ليبيا النفطية.

وشددت السفارة في بيان لها، على ضرورة احترام سيادة المؤسسة الوطنية للنفط وتوظيف موارد ليبيا النفطية لصالح كافة المواطنين.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بمساعٍ لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية، وشركة البريقة التابعة لها.

وأشارت البعثة إلى أن هذه الخطوة تهدد عائدات البلاد النفطية، ومصالح جميع الليبيين، ويمكن أن تشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات.

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