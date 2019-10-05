بلدية بنغازي تبحث آلية تعزيز سُبل التعاون مع قطاعي الاقتصاد والسياحة

بنغازي-العنوان

عقدت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية بنغازي، اليوم السبت، اجتماعها الدوري الرابع، وذلك لبحث آلية تعزيز سُبل التعاون بين البلدية وقطاعي الاقتصاد والسياحة لما فيه صالح المدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية يعد هذا الاجتماع ضمن سلسة من الاجتماعات التي تجريها اللجنة بشأن متابعة جميع الموارد المالية للبلدية والإشراف عليها بما في ذلك مناقشة جباية الإيرادات والرسوم المحلية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة للإدارة المحلية.

ترأس الاجتماع عضو المجلس التسييري للبلدية إدريس غيث بحضور مراقب اقتصاد بنغازي جمعة الرقاص ومدير مكتب السياحة أشرف غرور.

كما حضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري وأعضاء اللجنة المهندس أحمد الطيرة وعبدالباسط الجازوي والمستشارة راضية المذبل.

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