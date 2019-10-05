سلاح الجو يستهدف هوائيا متحركا لتوجيه الطائرات المسيرة داخل الكلية الجوية مصراتة

استهدف سلاح الجو صباح اليوم، هدفا في الكلية الجوية مصراتة، حيث تمت إصابته بشكل مباشر، وتدميره، وفقا لتصريحات غرفة عمليات الجيش .

وبحسب المعلومات، فإن الهدف هو هوائي يستخدم لتوجيه الطائرات التركية المسيرة، من داخل الكلية الجوية مصراتة.

وقد أظهرت الصور اشتعال النيران في الهدف المتحرك.

يذكر أن سلاح الجو يواصل ضمن عملياته لتحرير العاصمة استهداف الطيران التركي المسير، وغرف العمليات التي تتحكم في تلك الطائرات.

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