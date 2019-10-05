السراج يبحث توسعة المدارس بجنزور لاستيعاب النازحين

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت مع بلدية جنزور فرج عبان.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس يأتي في إطار لقاءات السراج للوقوف على أوضاع البلديات بمختلف المناطق.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعجيل في تنفيذ مشروع المركز المرجعي، ومصرف الدم، إضافة إلى تنفيذ توسعة لعدد من المدارس بالبلدية لاستيعاب نسبة من النازحين جراء الاشتباكات.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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