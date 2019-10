أمن طرابلس: العثور على جثة طفلة محترقة وسط العاصمة

المتوسط:

أعلنت مديرية أمن طرابلس العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية محترقة وسط قمامة أشعلت فيها النيران في شارع بلخير وسط العاصمة طرابلس.

وبينت مديرية أمن طرابلس أن جهاز البحث الجنائي طرابلس ومركز شرطة المدينة، باشروا في جمع المعلومات حول هوية الجثة والتي ظهر من المعاينة الأولية انها تعود لطفلة في الرابعة من العمر تقريبا معاقة تبدو على ملامحها وهيئة ثيابها أنها طفلة اجنبية، موضحة أنه سيتم التحقق من الأمر خلال التحقيقات.

