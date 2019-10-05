مجلس الأمن يمدد تفويض عملية صوفيا لمراقبة السفن قبالة سواحل ليبيا

ليبيا – أكد مجلس الأمن الدولي أول من أمس بالإجماع ولمدة عام التفويض الممنوح لعملية صوفيا الأوروبية لمراقبة سفن قبالة ليبيا يشتبه في أنها تهرب مهاجرين.

ويأتي هذا القرار وفقاً لوكالة “فرانس24” في وقت لم تعد الدول المشاركة في عملية صوفيا تسيّر منذ شهر مارس الماضي قوارب في البحر لإجراء عمليات المراقبة بسبب عدم وجود اتفاق بشأن إنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر ورفض إيطاليا فتح موانئها لاستقبالهم.

وجاء في نص القرار الذي تبنته الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يدين كل عمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تتخذ من ليبيا ومياهها وجهة أو نقطة للانطلاق أو منطقة عبور.

كما أشار القرار إلى أن عمليات التهريب هذه تُضعف أكثر فأكثر عملية إرساء الاستقرار في ليبيا وتعرض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص.

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