اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية جنزور فرج عبان، ويأتي الاجتماع في إطار لقاءات السراج للوقوف على أوضاع البلديات بمختلف المناطق.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سبل التعجيل في تنفيذ مشروع المركز المرجعي، ومصرف الدم، إضافة إلى تنفيذ توسعة لعدد من المدارس بالبلدية لاستيعاب نسبة من النازحين جراء الاشتباكات.

