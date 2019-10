وزير “صحة المؤقتة” يتفقد المركز الصحي سيدي خالد بدرنة

المتوسط؛

قام وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب بجولة ميدانية تفقدية شملت المركز الصحي سيدي خالد غرب مدينة درنة تمهيدآ لافتتاحه.

واطلع وزير الصحة خلال الزيارة الميدانية التي رافقه فيها مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح وبالإضافة الي حضور رئيس لجنة العلاج بالخارج بوزارة الصحة الدكتور الفيتوري البوسيفي ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبدالله البراني ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة ابراهيم اليتيمي على أعمال التطوير والتوسعة والإنشاء والتجهيز للمركز تمهيدا لافتتاحه.

واستمع عقوب خلال اللقاء مع مدير المركز الصحي سيدي خالد السيد كمال الهنداوي و مسؤولي الصحة بالمركز إلى ما يقدمونه من جهود لخدمة للمرضى للتعرف على ملاحظاتهم واحتياجاتهم ومناقشة التحديات وفعالية الدعم المقدم من الوزارة وباقي المناطق.

وأوضح عقوب أن الهدف من الزيارة التأكد من جاهزية مرافق الوزارة في منطقتي عين مارة وسيدي خالد لخدمة المرضي بالإضافة إلى الاطلاع على سير العمل والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق الصحية للعمل على حلها.

