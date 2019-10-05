السعيدي: حل الأزمة مرهون بوقف وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة

اتهم عضو مجلس النواب علي السعيدي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتحصيل تمويل قطري ضخم، تتولى تركيا تمريره لأنصاره وللميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة، ما دفعه للسعي إلى وجود أنقرة والدوحة على طاولة مؤتمر برلين القادم.

وأضاف السعيدي في تصريحات لصحيفة اليوم السعودية، أن حل الأزمة الليبية مرهون بوقف وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مطالبا مجلس الأمن بمعاقبة تركيا لدورها في تهريب الأسلحة إلى العناصر المتطرفة، ومؤكدا أن استعادة العاصمة من قبضة الميليشيات هي الخطوة الأهم لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا